"التنسيق الاستخباري والأمني" يتصدر مباحثات الأعرجي في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مكتب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، يوم الاثنين، عن تفاصيل الاجتماع الأمني الذي عقد في داباشان بمحافظة السليمانية، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بحث ملفات متعلقة بزيادة التعاون الاستخباراتي والأمني ​​وتكثيف الحرب على الإرهاب حتى لا يبقى لهم مكان، ليتم المحافظة على استقرار وأمن الشعب العراقي أجمع".

وبحسب البيان، ناقش اللقاء الذي حضره جلال الشيخ ناجي رئيس هيئة الدفاع والمعلومات، واللواء الركن عمر صالح، القائد العام لقوات السبعين، نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي العراقي، وشدد على استمرار التنسيق الاستخباراتي والأمني ​​بين كافة القوات المسلحة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق البيان، قال بافل جلال طالباني، إن "خطر الإرهاب لم ينته وتحركات داعش مستمرة"، مضيفاً: "يجب زيادة التعاون الاستخباراتي والأمني ​​وتكثيف الحرب ضد الإرهاب حتى لا يبقى لهم مكان، ويجب حماية استقرار وحياة شعبنا".

ووصل الأعرجي، صباح يوم الاثنين، إلى محافظة السليمانية في زيارة غير معلنة، فيما كان قد عقد اجتماعاً في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وأربيل.