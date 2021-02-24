التكنولوجيا والزراعة على طاولة بارزاني والخارجية الارمنية

شفق نيوز/ كشف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، عن خطوات جديدة لإدامة العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع دولة ارمنستان، معرباً عن سروره بهذه الخطوات

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل، اليوم، نائب وزير الخارجية الارمنستاني في اربيل، مشيراً إلى أن الاجتماع تم بحضور كلاً من السفير الارمني لدى بغداد والقنصل العام الارمني لدى اربيل.

وأضاف أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع المباحثات السياسية والدبلوماسية التي اجراها نائب وزير الخارجية الارمني في بغداد وتنمية العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق وارمنستان وافتتاح سفارة لها في بغداد وقنصلية عامة في اربيل، ومركزاً ثقافياً ارمنياً في قلعة اربيل، مع العمل على افتتاح رحلات جوية مباشرة من بغداد واربيل الى يريفان، فضلاً عن العلاقات بين الجانبين خصوصاً في مجالات الدراسة الجامعية والتكنولوجيا والزراعة واوضاع الجالية الكوردية في ارمنستان والمكون الارمني في اقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن نائب وزير الخارجية الارمنستاني عبر عن رغبة بلاده لإدامة اكثر للعلاقات مع اقليم كوردستان في جميع المجالات، كما شكر اقليم كوردستان للأهمية التي يوليها للمكون الارمني الذي استطاع ان يكون له تمثيل في برلمان كوردستان وان يفتحوا كنائسهم وان تكون حقوقهم محمية.