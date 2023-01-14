"التكنولوجيا لن تنسينا الكتاب".. أربيل تحتضن معرضاً يشجع على القراءة (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، معرض للكتاب حمل عنوان (التكنولوجيا لن تنسينا الكتب).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض كان يحتوي على كتب من مختلف المجالات مثل الثقافية والاجتماعية والدينية، إضافة إلى كتب مترجمة باللغتين العربية والكوردية، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية يوم 16 من الشهر الجاري.

وقال منظم المعرض، ريبوار محمد، للوكالة، إن "الهدف من إقامة المعرض هو إظهار أهمية قراءة الكتب والتشجيع على تداولها بالرغم من التطور التكنولوجي الحاصل في الوقت الحالي وعدم الاستغناء عن الكتاب".

بدورها، تحدثت ريان (مشاركة في المعرض) لوكالتنا، عن حضروها بالقول: مشاركتي جاءت بسبب وجود عدد كبير من الكتب الثقافية المهمة، إضافة إلى وجود تخفيضات بنسبة 30 بالمئة لكل الكتب التي يتم بيعها هنا، وهذا يشجع القراء على شرائها و قراءتها.