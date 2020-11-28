التغيير توجه طلباً لوضع حد لـ"معاناة" شعب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالبت كتلة التغيير في برلمان كوردستان، يوم السبت، رئاسة البرلمان بتكليف حكومة اقليم كوردستان بارسال وفد رفيع للتحاور مع بغداد من أجل حل الخلافات المالية العالقة وإنهاء "معاناة" سكان الإقليم.

وجاء في مذكرة وجهتها الكتلة للبرلمان، واطلعت وكالة شفق نيوز على نصها، ان على برلمان الإقليم أن يكون له حضور بشأن الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها سكان إقليم كوردستان.

وطالبت الكتلة، من برلمان الإقليم، "بتكليف حكومة الاقليم بارسال وفد رفيع للمفاوضات الى بغداد وتوقيع اتفاق بين الاقليم وبغداد وتثبيت الاستحقاقات المالية للاقليم".

وحثت كتلة التغيير، حكومة إقليم كوردستان، على إبداء "حسن النية بشكل واضح ومفصل باظهار الاستعداد لتوقيع اتفاق بشأن القطاع النفطي وإيرادات المنافذ الحدودية في اتفاقية شاملة".

واعربت الكتلة عن قلقها مما وصفته بـ"تهاون" حكومة الاقليم تجاه مسألة تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وكانت بغداد قد قطعت رواتب موظفي إقليم كوردستان في نيسان/أبريل الماضي، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الايفاء باتفاق تسليم النفط، وهو ما نفت صحته أربيل التي أكدت مراراً بأنها أوفت بجميع التزاماتها.

ومنذ أشهر، يخوض الجانبان مباحثات بشأن المسائل العالقة بينهما إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاقات نهائية.