التغيير تنأى بنفسها عن تصريحات "غير لائقة" لنوابها

شفق نيوز/ اكدت حركة التغيير الكوردية، يوم الاثنين، ان التشنجات التي حصلت داخل برلمان كوردستان واللغة "غير اللائقة" التي تحدث بها اعضاء ومسؤولو الحركة لا تمثل اللغة السياسية للحركة.

وجاء في بيان للحركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الموقف الرسمي يتم التعبير عنه من خلال حركة التغيير، وان جميع التصريحات والتعبيرات السياسية الاخرى التي تصدر عن المسؤولين الحزبيين والحكوميين والبرلمانيين لاجهزة الاعلام لاتعبر عن الرأي الرسمي لحركة التغيير.

واضاف البيان انه في الوقت نفسه فان حركة التغيير تؤيد استعمال اللغة المتحضرة والسياسية المعاصرة للتعبير وطرح المواقف بشأن المسائل والمشكلات السياسية والاقتصادية والمالية في الاقليم والحكومة الاتحادية.

واشار الى انه بالعكس من ذلك فان اي تعبير اخر مثل الاستخفاف او اية لغة غير لائقة ضد الشخصيات السياسية او الاحزاب ليس من ثقافة الحركة وهي تقف بالضد منها ولا تمثل الخطاب السياسي للحركة.

وكان برلمان إقليم كوردستان قد شهد الاثنين مشادات كلامية بين أعضائه جراء الجدل المتصاعد بشأن تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتكابد حكومة الإقليم لتأمين رواتب الموظفين بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية العراقية الرواتب في نيسان/أبريل الماضي بسبب خلافات حول الموارد المالية والنفط.