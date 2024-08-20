التغيير ترفض طرح بديل لمسؤول مستقيل في السليمانية

شفق نيوز/ رفضت حركة التغيير الكوردية، يوم الثلاثاء، تقديم بديل لمنصب المدير العام لتربية محافظة السليمانية، وذلك بعد استقالة المدير السابق دلشاد عمر بسبب وجود ملفات فساد في المديرية.

وجاء في بيان للحركة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحركة لن ترشح بديلا عن عمر الذي سيواصل عمله داخل الحركة لخدمة القضايا العامة والتربوية".

وطالبت الحركة، في بيانها، المدعي العام ومنظمات المجتمع المدني والاساتذة والطلبة وذويهم بـ"تبني هذا القرار، وجمع الرأي لحماية الأبنية والأوساط الدراسية والتربوية من براثن الشركات والمصالح الخاصة".