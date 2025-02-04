التغيير تتهم الاتحاد الوطني بالتحريض على اعتصامات السليمانية

شفق نيوز/ رأت النائب السابقة في برلمان اقليم كوردستان عن حركة "التغيير" پيمان عز الدين، يوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات في السليمانية تتم بتفويض من الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات ستنتهي بتفويض الحزب أيضاً.

وقالت النائب في منشور على فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاحتجاجات في السليمانية تنظم بموافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال كانت الاحتجاجات غير مصرح بها من الاتحاد، فإن المشاركين فيها سيتعرضون للاضطهاد من قبل الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والقوات الخاصة، وسيتم التعامل معهم بالقوة".

وأضافت أن "أي احتجاج يجب أن يكون بموافقة من الاتحاد الوطني، وأنه سيتم التعامل معه بشكل رسمي من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك لضمان عدم حدوث أي فوضى أو اضطراب".

وأكدت، أنه "من الضروري أن تنتهي هذه الاحتجاجات بقرار من الحزب لعدم تعريض حياة المحتجين للخطر ولضمان استقرار الوضع الأمني في السليمانية".

وتتواصل الاحتجاجات في السليمانية وسط دعوات إلى التدخل العاجل وحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل التي تثقل كاهل المواطنين.

ومع استمرار الإضراب عن الطعام والاحتجاجات، تبرز تساؤلات حول مدى استجابة الجهات المعنية لهذه المطالب، وما إذا كان سيتم التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مدن إقليم كوردستان، حيث تشهد السليمانية بشكل خاص أوضاعًا معيشية متدهورة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع الموارد المالية والسلطة، وتشكل هذه التحركات الشعبية ضغطًا متزايدًا على صناع القرار لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة.