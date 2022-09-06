التغيير تبحث مع حزبين ملف الانتخابات في الاقليم وتدعو لتوحيد الخطاب الكوردي 

شفق نيوز / عقدت حركة التغيير الكوردية (گوران) و حزبان إسلاميان آخران في اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الشأن الانتخابي في الإقليم، وفيما وصفت الحركة تطورات الأوضاع السياسية العراقية بأنها "مخيفة"، طالبت بـ"توحيد" الخطاب الكوردي في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن حركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية عقدوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الشأن الانتخابي في اقليم كوردستان وتوحيد الخطاب الكوردي حيال الانسداد السياسي في بغداد.

وقال مسؤول غرفة انتخابات حركة التغيير والعضو القيادي في المجلس الوطني للحركة ياسين حمه علي في حديث لوكالة شفق نيوز ، إن "رئاسة الإقليم احتضنت في الفترة الماضية توحيد رؤى ووجهات نظر الأحزاب الكوردية حيال ملف انتخابات برلمان كوردستان، لكن في الفترة الاخيرة لاحظنا تلكؤا في عملية الاستمرار بعقد الاجتماعات التشاورية ما دفع بنا بالبدء بجولة سياسية بين الاطراف الكوردية لمناقشة قضية اصدار قانون انتخابي عادل ويضمن حقوق جميع الاطراف كما والبحث في الية اخيار وعمل مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "ملف الانتخابات التشريعية هو ملف وطني ويجب ان يخضع لتوافقات سياسية بين جميع الأطراف، ويجب أن نتدارك الوقت جميع في الوصول لقانون انتخابي ومفوضية تستطيع انتاج عملية ديمقراطية بمستوى طموح الشعب الكوردي".

وعن الشأن السياسي العراقي اكد عضو المجلس الوطني لحركة التغيير ان "الانسداد السياسي بين الأطراف في بغداد وصل ذروته الأسبوع الماضي وكان مشهدا مخيفاً بالنسبة للشأن العراقي عموماً".

كما اشار ياسين الى انه "من المؤسف ان نجد انقساما سياسيا واضحا في جميع المكونات بين محاور الخلاف في بغداد بما فيها الاطراف الكوردية، لهذا نحن نجد ان الوقت والظرف الحالي يحتم علينا كقوى كوردية ان يكون لنا خطاب وطني موحد نستطيع من خلاله أن نضمن حقوق الشعب الكوردي في المفاوضات المستقبلية خصوصا تلك التي تخص ملف تشكيل الحكومة العراقية".

كما اشار مراسلنا الى ان قيادات الحزب الاشتراكي الكوردستاني وحركة التغيير، عقدت اجتماعا على مستوى القيادات في مقر الحزب الاشتراكي بالسليمانية لمناقشة الوضع السياسي الداخلي والموقف الكوردي من الانسداد السياسي في بغداد.

وقال مصدر من داخل الاجتماع لمراسل وكالة شفق نيوز، ان رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني حمي حاجي محمود التقى في السليمانية بمنسق حركة التغير عمر سيد علي وذلك لمناقشة الوضع السياسي في الاقليم وبالخصوص ملف انتخابات برلمان كوردستان وموقف الاطراف من قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات.

واضاف المصدر ان المجتمعين اكدوا على ضرورة توحيد الرؤى الوطنية لجميع الاطراف بشأن قانون الانتخابات وضرورة ان يحصل اجماع وطني حول الانتخابات وسبل إجرائها.

اما بخصوص الشأن السياسي العراقي فقد اشار المصدر الى ان الاطراف الكوردية جميعا تنظر بحذر للوضع العراقي وتجد انه من الضروري توحيد المواقف والرؤى والخطاب الكوردي من اجل بلورة موقف كوردي موحد يشمل جميع القوى الكوردية كون ان الازمة الحالية في بغداد اذا ما استمرت قد يكون لها انعكاسها السلبي على الواقع هنا في كوردستان.