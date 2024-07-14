التغيير الكوردية تنوي تشكيل جبهة سياسية جديدة

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم حركة التغيير الكوردية "كوران"، اليوم الأحد، عن اتفاق المجلس الوطني للحركة مع شخصيات ومعارضين لتشكيل جبهة للانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحركة، دلير عبدالخالق، لوكالة شفق نيوز إن حركة التغيير وافقت على تشكيل جبهة سياسية مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان.

وأضاف أن الهدف من هذه الجبهة هو جمع الشخصيات الوطنية والمعارضة والراغبة في التغيير، وذلك على أساس مشروع سياسي يستجيب لمطالب الشعب الكوردي، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع تلك الأطراف.

وأشار إلى أن المجلس الوطني للحركة وافق على التفاوض والتوصل إلى اتفاقات مع هذه الأطراف، حيث تم توسيع اللجنة المتخصصة لمناقشة طرق الاتفاق، بهدف خلق جبهة سياسية فعالة.

وحركة التغيير وبالكوردية (بزووتنەوەی گۆڕان)‏ وتسمى أيضاً حركة گوران، حزب ناشط في إقليم كوردستان العراق، أسسه السياسي الكوردي نوشيروان مصطفى عوام 2009 بعد استقالته من حزب (الاتحاد الوطني الكوردستاني)، وحقق تقدما في انتخابات برلمان كوردستان لسنة 2013، وذلك بحصوله على 24 مقعداً متقدماً على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحصل على رئاسة برلمان إقليم كوردستان.