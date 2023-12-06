التعليم في كوردستان نحو "نفق مظلم".. 700 ألف طالب بعيدون عن مقاعد الدراسة

شفق نيوز: كشف اتحاد معلمي كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إحصاء يخص العملية التربوية في السليمانية وتوابعها نتيجة الإضراب العام عن الدوام بسبب الرواتب، محذراً أن العملية التعليمية تتجه نحو "نفق مظلم".

وقال عطا احمد نائب رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن العملية التعليمة تتجه نحو نفط مظلم، مشيراً إلى أن هناك مخاطر على العملية التعليمية وخصوصا مصير العام الدراسي الحالي .

وأضاف أن قرابة 60 ألف مدرس ومعلم مضربين عن العمل، وهناك نحو 3 آلاف إلى 4 آلاف مدرسة مضربة عن الدوام، وقرابة 700 ألف طالب، هو بعيد عن قاعات الدراسة بسبب الإضراب العام الذي خلفه تأخير تسليم الرواتب.

واضاف ان المسؤول عن هذا الإضراب هو الحكومة ووزارة التربية، وهم من يجب أن يجدوا الحلول، متوقعاً أن يرضى المعلمون بأبسط مقومات العمل إذا قامت الحكومة بتوفيرها لهم .

وتابع، أنه في حال تم الإضراب في الفصل الدراسي الثاني فهذا يعني أن العام الدراسي قد انتهى، وإذا ما عاد المدرسون في الفصل الدراسي الثاني لقاعات الدراسة فمن الممكن أن يتم تقليل بعض المناهج والاستغناء أو تقليص بعض العطل وترحيل بعض المواد الدراسية كما تم في فترة اجتياح كورونا للمنطقة.

وستمر المعلمون والمدرسون فضلاً عن المحاضرين بالمجان في السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين إضرابهم العام منذ نحو 80 يوماً بسبب تأخر تسلم رواتبهم، وينظمون تظاهراتهم بشكل مستمر (كل أحد من كل أسبوع) في المحافظة، منذ إعلان إضرابهم عن الدوام في أيلول الماضي.