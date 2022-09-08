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التعليم الكوردستانية: لغاية 25 من هذا الشهر سيتم فتح أبواب الجامعات كافة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T13:11:43+0000
التعليم الكوردستانية: لغاية 25 من هذا الشهر سيتم فتح أبواب الجامعات كافة

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الخميس، أنه لغاية يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ستفتح الأوساط التعليمية والمعاهد والجامعات أبوابها أمام الطلبة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن جميع الجامعات لديها تقويماتها الخاصة ، ولكن بشكل عام ، من يوم 4 إلى 25 من هذا الشهر ، ستفتح جميع الجامعات في الإقليم أبوابها أمام الطلبة.

وأردف بالقول إن الوزارة أنهت التحضيرات كافة وبنسبة 100% في توفير فرص قبول خريجي الصف الـ12 الإعدادي (السادس الاعدادي) في الجامعات.

وتابع قادر بالقول إن "من الضروري بالنسبة لوزارة التعليم العالي منح أبنائنا فرص تعليم كاملة في البلاد غير أن هذا لا يعني أن من لديه معدل 50 بالمئة سيذهب إلى الكلية"، مؤكداً توفير فرص القبول لخريجي المدارس الثانوية وفقا لمعدلاتهم.

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