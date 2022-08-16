التعليم الكوردستانية توافق على استحداث جامعتين جديدتين

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، على مقترح افتتاح جامعتي كرميان وعقرة للعلوم التطبيقية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، ان "مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صادق على استحداث جامعة بوليتكنك گرميان في مدينة كلار بإدارة گرميان المستقلة وجامعة عقرة للعلوم التطبيقية، لافتا إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الوزارة من اجل توسيع فرص التعليم الفني والعلوم التطبيقية في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان انه "بعد مصادقة مجلس الوزارة سيتم رفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن افتتاح هاتين الجامعتين".