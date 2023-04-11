التعليم الكوردستانية تمنح رؤساء الجامعات صلاحية تعطيل الدوام بسبب سوء الطقس

شفق نيوز/ منحت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الصلاحية لرؤساء الجامعات لتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الطقس.

‏وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر منح صلاحية لرؤساء الجامعات الأهلية والحكومية بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الطقس في مناطقهم".

واضافت ان "هذا القرار جاء استنادا إلى توقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزال بشأن موجة الامطار التي ستتجتاح إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة وتتسبب في حدوث فيضانات". ‏

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت في وقت سابق أن إقليم كوردستان سيواجه موجة امطار غزيرة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.