التعليم الكوردستانية تمدد قبول عروض الجامعات الخارجية المعادلة للشهادات

شفق نيوز/ منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، الطلبة فرصة اخرى لقبول عروض الجامعات الخارجية في مديرية معادلة الشهادات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بهدف منح فرصة اكبر لقبول عروض جامعاتهم منحت الوزارة ودائرة العلاقات الثقافية مدة اسبوع اضافي اعتباراً من اليوم الخميس 5 تشرين الأول، لغاية 12 منه لقبول وتوقيع عروض الجامعات الخارجية في مديرية معادلة الشهادات.

وأضاف بيان الوزارة أنها اشترطت ان يكون عرض القبول خاصاً بالعام 2020 وقبل تاريخ 1 تشرين الاول الجاري اي قبل اعلان القائمة الجديدة للجامعات ووفقاً للتعليمات، مبيناً أن اية عروض قبول بعد التاريخ المحدد والقبولات القديمة لن يتم توقيعها.

وأشار البيان إلى أنه من المتوجب ان تبدأ الدراسة في الفصل الاول الاكاديمي (2020 – 2021)، ويجب ان يثبت المتقدم بالوثائق انه تلقى القبول في (2020) وقبل تاريخ (1 / 11/ 2020) مثل (البريد الالكتروني او الوتس اب او الفايبر).