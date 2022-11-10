التعليم الكوردستانية تقرر تأسيس جامعتين تقنيتين جديدتين لمواكبة سوق العمل

شفق نيوز / أكدت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، على ضرورة وضع برنامج لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وتقييم سوق العمل الحالي، كاشفة في الوقت ذاته أنها وافقت على افتتاح جامعتين حكوميتين جديدتين للدراسة التقنية والمهنية.

وقال وكيل وزارة التعليم عبد الفتاح عبد الرزاق خلال حفل تخرج لطلبة جامعة اربيل التقنية للعام الدراسي 2021 - 2022 وتابعته وكالة شفق نيوز "ينبغي للجامعات وفضلا عن تقديمها العلم، أن تحفظ كرامة خريجيها من خلال توفير مهن لهم لكي يتمكنوا وبعد التخرج من إيجاد فرص عمل لهم بسهولة سواء في سوق اقليم كوردستان أم خارجه"، مبينا أن "من مهام الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تعد برنامجا لتوفير فرص العمل للخريجين في سوق العمل بالاقليم".

وأضاف وكيل وزارة التعليم الكوردستانية "ينبغي وباستمرار أن نجري تقييمات ودراسة جدية لسوق العمل بعد التغيرات الهائلة من ناحية التكنولوجيا والثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم وكان لها تأثير كبير على السوق العالمية بل كان لها تأثير ايضا على حياتنا اليومية".

وتابع عبد الرزاق قائلا انه "يتعين اجراء دراسة للوقوف على الاحتياجات وتهيئة الخريجين الجامعيين للولوج الى سوق العمل، كما ينبغي ان نجري دراسة للبرامج الدراسية، والوزارة لديها خطة شاملة بهذا الصدد لدراسة المناهج الجامعية كافة".

واكد المسؤول الحكومي على "ضرورة ايلاء الاهمية للدراسات المهنية والعملية والعمل على تعليم المهن للطلبة الجامعيين"، لافتا الى أن "الوزارة لديها برنامج لمنح الاهمية للتعليم المهني".

واوضح عبد الرزاق أن "في الوقت القريب سنقوم بإنشاء عدد من المعاهد للدراسات المهنية، والوزارة وافقت على افتتاح جامعتين حكوميتين جديدتين للدراسة التقنية والمهنية".