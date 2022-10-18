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التعليم الكوردستانية تقرر تسهيل اجراءات قبول الطلبة في جامعاتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-18T18:38:07+0000
التعليم الكوردستانية تقرر تسهيل اجراءات قبول الطلبة في جامعاتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن بإمكان الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد التابعة لها مراجعة أي كاتب عدل لغرض الحصول على كفالة قانونية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وجهت الجامعات كافة في كوردستان، بقبول الطلبة الجدد في المرحلة الاولى عند الالتحاق بأقسامهم ومن أجل عدم حصول الزحام بسبب الحصول على الكفالة القانونية الخاصة بالقبول، بإمكانهم مراجعة أي كاتب عدل أو المديرية القانونية في الكليات من أجل ملء الكفالة.

واشار البيان الى ان هذه العملية تستمر لغاية نهاية الفصل الدراسي الأول.

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