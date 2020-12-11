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التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-11T09:33:06+0000
التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، على منح قبول لـ 731 طالبا وطالبة من محافظة كركوك وباقي المناطق المناطق المتنازع عليها ضمن الخطة الدراسية للعام 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إنه على مدى عدة اعوام وبتوصية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قدمت الوزارة التسهيلات التامة لغرض قبول الطلبة من كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم.

واوضح البيان ان الوزارة قررت خلال العام الدراسي 2020 – 2021 قبول خريجي المرحلة الاعدادية في كركوك وتلك المناطق في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان بنفس المعدات التي قُبل بها طلبة الاقليم.

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