التعليم الكوردستانية تقبل قرابة 50 الف طالب في الجامعات والمعاهد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الاحد قبول أكثر من 47 الف طالب وطالبة من خريجي مرحلة الـ12 الاعدادي في الجامعات والمعاهد الحكومية للسنة الدراسية 2020 – 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة أكرم عباس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "تاخرنا هذا العام في اعلان القبولات بسبب الاوضاع الصحية وتفشي فيروس كورونا التي في اقليم كوردستان".

واضاف ان الوزارة قبلت وضمن الخطة المعدة للسنة الدراسية الحالية في الجامعات والمعاهد 47 الفا و178 خريجا من طلبة المرحلة الـ12 اعدادي، مشيرا الى ان الوزارة ابقت 8119 مقعدا شاغرا

ونوه عباس الى ان الوزارة لم تقبل 7118 طالبا وطالبة من خريجي مرحلة الاعدادية، مردفا بالقول ان الطلبة الذين لم يتم قبولهم يستطيعون تقديم الطلبات والاعتراضات الى الوزارة الكترونيا.

وتابع المتحدث باسم الوزارة بالقول "نحاول قدر المستطاع ان يصل نسبة قبول الطلبة الى 100% ".