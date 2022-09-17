التعليم الكوردستانية تفتح أبواب القبول في الجامعات والمعاهد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن فتح أبواب الجامعات والمعاهد لقبول خريجي مرحلة الـ12 الإعدادي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقال وزير التعليم الكوردستاني آرام محمد قادر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه غدا ستتم غدا صباحا المباشرة بنظام ‏التسجيل الإلكتروني ‏المسمى بـ(زانكو لاين) لقبول طلبة الصف الـ 12 الإعدادي، والبدء باستقبال بيانات الطلاب للتسجيل في الجامعات.

واضاف ان أن موقع (زانكو لاين) سيكون متاحا لمدة عشرة أيام من تاريخ المباشرة بالقول، مشيرا إلى أن آلية قبول الطلاب ستكون عن طريق المنافسة على الدرجات في الصف السادس الاعدادي وبحسب المقاعد المخصصة لكل كلية في جامعات الاقليم.