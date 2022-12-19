التعليم الكوردستانية تعلن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد الاهلية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، نتائج قبول خريجي الدراسة الاعدادية في الجامعات والمعاهد الاهلية في اقليم كوردستان، مبينة ان بامكان المتقدمين ان يحصلوا على نتائج قبولهم عبر الرابط الإلكتروني (mhe-privastudy).

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تعلن عن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد الاهلية، داعيا الطلبة الخريجين من الدراسة الاعدادية الذين تقدموا للقبول في الجامعات والمعاهد الاهلية ان يحصلوا على تلك النتائج عبر الانترنت من خلال الرابط التالي (mhe-privastudy).

ويأتي الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد الاهلية في اقليم كوردستان تزامنا مع قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم التي تضمنت خفض أجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الاهلية بمعدلات تتراوح ما بين 10-25٪؜ من الأجور التي كانت سائدة في الاعوام السابقة من اجل مراعاة الأوضاع المالية لمواطني الإقليم.