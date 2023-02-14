التعليم الكوردستانية تعلن موعد التقديم للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه

شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، شهر اذار المقبل موعداً لبدء التقديم للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية في مختلف التخصصات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة عقدت اليوم اجتماعا خاصا بإشراف الوزير ارام محمد قادر وبحضور وكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين لدوائر الوزارة من اجل تقييم برنامج الوزارة للدراسات العليا الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وتقرر ان يبدأ التقديم اعتبارا من شهر آذار المقبل".

واوضح ان "الوزير اكد في بداية الاجتماع ان خطط وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن تصعيد وتيرة استعدادات الجامعات لتطوير قطاع الدراسات العليا في اقليم كوردستان"، مشيرا الى "مراحل بدء الدراسة للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وان الوزارة تعمل بأعلى درجات المسؤولية سابقا وحاليا لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في هذه العملية بشكل تستطيع معه تحقيق توفير اكبر وافضل الفرص للمتقدمين".

وأضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع بحث عميق ومفصل لبرنامج الوزارة للحصول على الشهادات العليا في الجامعات الحكومية، لافتا الى انه تقرر ان تبدأ عملية التقديم في الشهر الثالث من هذا العام في الجامعات الحكومية".

وتابع "بعد استكمال الاستعدادات في القريب العاجل يتم الاعلان عن تقسيم مراحل عملية البدء بالدراسات العليا من جهة الخطط وعدد المقاعد وفترة التقديم واوقات اداء الامتحانات الخاصة بالقدرات العلمية واعلان النتائج والبدء بالدراسة".