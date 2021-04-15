التعليم الكوردستانية تعلن مواصلة الدوام: لا مخاطر على الدراسة هذا العام

شفق نيوز/ قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر يوم الخميس إنه لا مخاطر على التعليم العالي خلال العام الدراسي 202 - 2021، وإن قرابة 85% من المحاضرات الدراسية تم القاؤها على الطلبة الجامعيين.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "لغاية الآن لا توجد مخاطر على التعليم العالي ولكن لا يمكننا القول إننا لا نواجه مشكلة أو يمكن إهمال الوضع، وإننا نواصل المتابعة عن كثب لكيلا يصل الوضع إلى مرحلة الخطر في ظل تفشي فيروس كورونا".

وتابع: لحسن الحظ انه لغاية الان تم إلقاء 85‎%‎ من جميع المحاضرات الدراسية وجرت الاستعدادات كما هو مطلوب ليستمر الدوام خلال الاسابيع الاربعة المقبلة.