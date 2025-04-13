التعليم الكوردستانية تعلن عن زمالات للدراسات العليا في الصين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توفر زمالات دراسية للماجستير والدكتوراه مقدّمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح خريجي الجامعات في الإقليم.

ودعت الوزارة في بيان لها، الأساتذة والموظفين والمواطنين من إقليم كوردستان ممن تتوفر فيهم المعايير المطلوبة ولديهم الرغبة في إكمال دراستهم العليا في الجامعات الصينية، إلى تقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمنحة، وذلك بعد الاطلاع على الشروط والملاحظات المدرجة حيث ستقوم الجامعات الصينية بالإطلاع على الطلبات و قبول الطلاب دون وجود مقاعد محددة.