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التعليم الكوردستانية تعلن عن زمالات دراسية لموظفيها في كوريا الجنوبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-06T17:47:57+0000
التعليم الكوردستانية تعلن عن زمالات دراسية لموظفيها في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/  اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توفر زمالات دراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية لموظفيها في عدد من الاختصاصات ضمن إطار مشروع مشترك بين الجانبين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان هناك زمالات دراسية لموظفي الوزارة للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية، مبينا ان ذلك يأتي في اطار المشروع المشترك لتوفير فرص الدراسة بين مركز ابحاث التنمية الدولية في كوريا الجنوبية وحكومة اقليم كوردستان.

واوضح البيان ان الزمالات للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه تتضمن السياسة العامة وسياسات التنمية والإدارة العامة.

ودعا البيان اي شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة، ولديه الرغبة في الدراسة في الجامعات الكورية الجنوبية بتقديم طلبه الى مصدر الزمالة عن طريق الرابط الاتي: 

هەر کەسێک مەرجەکانى تێدا بەرجەستە بێت و ئارەزوی خوێندنی لە زانکۆکانی ووڵاتی کۆریاى باشور هەبێت، بە لەبەرچاوگرتنی تێبینییەکان، دەتوانن داواکاری لە ڕێگەی ئەم لینکەی خوارەوە پێشکەش بە سەرچاوەی زەمالەکە بکات:    

                                           https://www.kdischool.ac.kr/admissions

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