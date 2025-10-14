التعليم الكوردستانية تعلن دخول اتفاق تبادل قبول الطلبة مع التعليم العراقية حيز التنفيذ

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، دخول الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة التعليم العراقية بشأن قبول الطلبة بين الجامعات الاتحادية وجامعات الإقليم حيز التنفيذ.

وقال المدير العام للتعليم والتقويم في الوزارة خطاب أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "خلال هذا العام توصلنا الى اتفاق جديد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية على تبادل 500 مقعد دراسي بين جامعات الاقليم والجامعات العراقية الاخرى".

وأضاف أن "100 مقعد للدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه وقد تم قبولهم، و 400 مقعد لشهادة البكالوريوس والدبلوم التقني، وفي الأيام المقبلة سنفتح القبول لهم".

ووقعت وزارتا التعليم العالي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في مطلع شهر أيار/مايو من العام 2025 اتفاقاً مشتركاً لتنظيم آليات تبادل قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم

ويتضمن الاتفاق تخصيص مقاعد دراسية ضمن برامج الدراسات الأولية والعليا للطرفين، تشمل التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والتقنية على وفق الضوابط المعتمدة لدى الجانبين وإجراءات التقديم والتنافس الرسمية بدءاً من العام الدراسي 2026/2025.