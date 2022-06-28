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التعليم الكوردستانية تعلن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق قاتل أُستاذين جامعيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-28T09:31:09+0000
التعليم الكوردستانية تعلن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق قاتل أُستاذين جامعيين

شفق نيوز/ نددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمقتل أُستاذين بجامعة صلاح الدين في محافظة اربيل على يد طالب تم ترقين قيده سابقا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "في الوقت الذي تدين فيه وزارتنا بشدة مثل هذه الانتهاكات، فإننا سنتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل سيادة القانون وحماية الحرم الجامعي".

وأعربت الوزارة عن أملها بأن يتعاون الأساتذة والطلاب والجمعيات الأكاديمية للجامعات كافة، وان تتحمل المسؤولية، وأن تمنع مثل هذه الظواهر المذمومة بأن تتسلل إلى داخل الحرم الجامعي وتنمو.

وكان طالب سابق قد أقدم صباح اليوم، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

وكان محافظ اربيل قد قال في وقت سابق من اليوم في مؤتمر صحفي، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وحاول اعادة قبوله مرة اخرى في كلية القانون ولكن حسب التعليمات لم تتمكن كلية القانون في جامعة صلاح الدين بإعادة قبوله مرة اخرى.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة، مشددا على أنه يجب على المتهم تسليم نفسه إلى العدالة لأنه لن يفر منها وهو من اصحاب السوابق.

وأكد المحافظ مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين أدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، مؤكدا أيضا إصابة موظف جامعي بجروح.

وقُتل الأستاذ الجامعي حمه خان عندما توجه المتهم إلى منزله وأطلق عليه الرصاص انتقاما من زوجة الضحية التي تسببت بترقين قيده وعدم قبوله، والتي هي ايضا استاذة جامعية في كلية القانون بجامعة صلاح الدين.

وأفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.

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