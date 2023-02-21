التعليم الكوردستانية تصدر قرارات تخص الطلبة الدارسين في تركيا

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن الطلبة الدارسين في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم احتساب سنة دراسية للطلاب الدارسين في الجامعات التركية عن بعد (الاونلاين) بدءا من السادس لشهر شباط الجاري، ولغاية الاول من نيسان المقبل".

وبشأن الطلاب الذين لم يبدأوا الدراسة، والدراسة في جامعاتهم عن بعد (اونلاين) أكد بيان الوزارة، أنه "يجب عليهم تأجيل دراستهم إلى الفصل القادم".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه القرارات جاءت على ضوء قرار مجلس التعليم العالي التركي YOK "، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالتعامل مع أي قرار يصدر عن مجلس التعليم العالي التركي مستقبلا في هذا الشأن".