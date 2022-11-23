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التعليم الكوردستانية تصدر جملة قرارات لصالح الطلبة الدارسين في إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T18:38:37+0000
التعليم الكوردستانية تصدر جملة قرارات لصالح الطلبة الدارسين في إيران

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، جملة من القرارات لصالح الطلبة الكورد الذين يدرسون في إيران، مشيرة الى أن القرارات تأتي "مراعاة" للاحداث الجارية هناك وحفاظا على حياة الطلبة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب الأحداث الجارية في ايران ومن اجل حماية وسلامة حياة طلبة إقليم كوردستان الذين يواصلون الدراسة في ايران واستنادا الى الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة، فقد قررت عدم مراعاة وجوب تواجد الطلبة الدارسين في ايران بشكل دائم لغاية نهاية النصف الأول من العام الدراسي الحالي، مضيفا انه "يتوجب ان يتم تعويض المدة التي سيقضونها في الإقليم لاحقا كمكمل للمدة المطلوبة للبقاء في إيران".

وسمحت القرارات للطلبة بتأجيل الدراسة في هذا الفصل الدراسي (الكورس) الى وقت آخر، كما أكدت على عدم السماح للدراسة المباشرة عن بعد (اونلاين)".

واوضحت ان "هذه القرارات يعمل بها اعتبارا من 15 / 11 / 2022".

واندلعت احتجاجات على مدى 9 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

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