‏التعليم الكوردستانية تصدر التعليمات الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، التعليمات الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على الطالب أن يحدد 50 اختيارا للأقسام التي يريدها حسب رغبته وفق نظام التسجيل الإلكتروني المسمى بـ(زانكو لاين) وذلك حسب مجموع درجاته في الصف 12 الإعدادي".
واضافت ان "من حق كل الطلاب الناجحين في الصف 12 الإعدادي التسجيل لدخول الجامعات لكن ليس بالضرورة أن يتم قبولهم لأن آلية القبول تعتمد على التنافس بين الطلاب المتقدمين حسب درجاتهم".
وتابع البيان أنه "لا يجوز للطالب أن يداوم في جامعتين او معهدين بنفس الوقت سواء كانت حكومية أو اهلية"، مشيرا الى انه "على الطالب الذي يتم قبوله في قسمين الاختيار بين واحد منهما خلال مدة أقصاها 10 أيام وإلا فإنه سيتعرض للمسألة القانونية".