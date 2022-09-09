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‏التعليم الكوردستانية تصدر التعليمات الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-09T15:56:37+0000
‏التعليم الكوردستانية تصدر التعليمات الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، التعليمات الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد. ‏

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على الطالب أن يحدد 50 اختيارا للأقسام التي يريدها حسب رغبته وفق نظام ‏التسجيل الإلكتروني ‏المسمى بـ(زانكو لاين) ‏وذلك حسب مجموع درجاته في ‏الصف 12 الإعدادي".

واضافت ان "من حق كل الطلاب الناجحين في الصف 12 الإعدادي التسجيل لدخول الجامعات ‏لكن ليس بالضرورة أن يتم قبولهم ‏لأن ‏آلية القبول ‏تعتمد على التنافس بين الطلاب المتقدمين ‏حسب درجاتهم". ‏

وتابع البيان أنه "لا يجوز للطالب أن يداوم في جامعتين او معهدين ‏بنفس الوقت سواء كانت حكومية أو اهلية"، مشيرا الى انه "على الطالب الذي يتم قبوله في ‏قسمين ‏الاختيار بين واحد ‏منهما خلال مدة أقصاها 10 أيام ‏وإلا فإنه سيتعرض للمسألة القانونية".

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