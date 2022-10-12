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التعليم الكوردستانية تشكل لجنة لمتابعة مشكلات طلبة جامعة جرمو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T05:44:00+0000
التعليم الكوردستانية تشكل لجنة لمتابعة مشكلات طلبة جامعة جرمو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمعرفة مشكلات طلبة بعض أقسام جامعة جرمو في السليمانية.

وتأتي هذه اللجنة، على خلفية التظاهرات المستمرة منذ أيام من قبل طلبة جامعة "جرمو- Charmo-" في السليمانية، احتجاجا على عدم منح الخريجين منهم العناوين الوظيفية التي تحدد مكان تعيينهم أو مكان تخصصهم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي ارام محمد قادر، التقى برئيس جامعة جرمو، وبعض طلبتها".

وقال الوزير، وفقاً للبيان، إن "من واجباته الاستماع إلى مطالب واقتراحات طلبة جامعات كوردستان، لتحري الخلل في الأقسام التي ليس لطلابها عناوين وظيفية".

وتعهد قادر، بـ"بذل قصارى جهده لتذليل تلك المشكلة"، مشيراً إلى أن "مفاوضات سيبدأها مع الأطراف ذات الصلة في حكومة إقليم كوردستان والنقابات والمنظمات المتخصصة لإيجاد حلول وحماية جهد الطلبة خلال سنوات الدراسة".

وبحسب البيان، من المقرر أن "تزور اللجنة جامعة جرمو في أقرب وقت ممكن وتلتقي بطلبة الجامعة لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات".

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