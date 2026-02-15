التعليم الكوردستانية تشكل لجنة للتحقيق بشكاوى الطلبة وتحدد موعد حسم ملف الدراسات العليا

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، آرام محمد، يوم الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية وتشكيل لجان تحقيقية للنظر في شكاوى الطلبة المتعلقة بالجامعات الأهلية، كاشفاً في الوقت ذاته عن قرب حسم ملف فتح باب التقديم للدراسات العليا في الإقليم.

وقال محمد في تصريح لوسائل إعلام، من بينها وكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الطلبة عبرت مؤخراً عن استيائها واحتجاجها حيال قرارات إغلاق أو افتتاح بعض الأقسام العلمية، لا سيما في الجامعات الأهلية، حيث شهدت الأيام الماضية تجمعات طلابية أمام مقر الوزارة بهذا الصدد".

وأضاف الوزير: "لقد شكلنا لجنة مختصة للوقوف على أسباب هذه الشكاوى المتعلقة بآلية قبول الطلبة في الأقسام العلمية، فضلاً عن تقييم الأقسام التي تم افتتاحها في الجامعات الأهلية"، مشدداً على أن "الوزارة تدعم افتتاح الأقسام العلمية، لكن بشرط التزامها بالمعايير والأسس العلمية والقوانين النافذة في إقليم كوردستان، لضمان عدم ضياع حقوق أي طالب".

وفي سياق آخر، كشف آرام محمد عن تطورات ملف الدراسات العليا، موضحاً أن "الوزارة وصلت إلى المراحل النهائية من عملية التقييم لإعادة فتح باب التقديم لدراستي الماجستير والدكتوراه في جامعات الإقليم"، مشيراً إلى أن "الاستعدادات اكتملت، وسيتم حسم هذا الملف وإعلان التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وحول ملف الأجور الدراسية و"النظام الموازي" (الباراليل)، أشار الوزير إلى أن "هناك جملة من القرارات السابقة وإجراءات جديدة قيد التنفيذ، تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الطلبة وعوائلهم لضمان استمرار مسيرتهم الدراسية، مع مراعاة الموازنة بين مصلحة الطالب واحتياجات الجامعات الكوردستانية لضمان ديمومة عملها".