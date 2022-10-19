التعليم الكوردستانية تسمح بالتقديم المباشر للكليات لفترة محدودة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، السماح للكليات التي لم يكتمل عدد الطلبة المقبولين لديها من خلال القبول المركزي، بأن تفتح باب القبول بشكل مباشر لفترة محدودة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها وجهت اعماما الى جميع الكليات والمعاهد التي لم يكتمل عدد المقبولين لديها ضمن القبول المركزي ان تفتح ابواب القبول المباشر للطلبة الراغبين بالتقديم إليها خلال الفترة من ١٨- ٢٥ من الشهر الجاري.

واشترطت الوزارة في بيانها لأن يتم مراعاة جميع تعليمات القبول خصوصا شرط العمر ومجموع الدرجات وسنة التخرج والشروط الخاصة لكل قسم.

واشار البيان الى انه بامكان الجامعات توزيع استمارة القبول المخصصة لهذا الغرض لملء الفراغات الموجودة في عدد من الكليات والأقسام في الجامعات.

وأمس الثلاثاء، اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، أنه بإمكان الطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد التابعة لها مراجعة أي كاتب عدل لغرض الحصول على كفالة قانونية.