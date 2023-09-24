التعليم الكوردستانية تخصص أكثر من 60 ألف مقعد دراسي لخريجي الإعدادية بالجامعات والمعاهد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الأحد، تخصيص أكثر من 60 ألف مقعد دراسي لخريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقال مدير عام التخطيط والدراسة في الوزارة، خطاب أحمد، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن خريجي الـ12 الإعدادي للعام الدراسي 2022 - 2023 قد حصلوا جميعهم على استمارات القبول ما يُعرف بنظام "الزانكولاين"، وتمكنا من توفير فرص التعليم الجامعي لهم مع زيادتها من قبل حكومة الإقليم بتشكيلتها التاسعة.

وأضاف أن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل تتضمن تخصيص 63 الفاً و13 مقعداً دراسياً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وأوضح أن 46770 خريجاً من مرحلة الإعدادية قدموا استماراتهم للحصول على مقعد دراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية، مشيرا إلى قبول 42985 خريجاً لتصل نسبة القبول إلى 96.8 بالمئة.

وتابع أحمد بالقول، إن 20197 مقعداً دراسياً ضمن خطة القبول بقيت شاغرة.