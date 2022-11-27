التعليم الكوردستانية تحث طلبتها على الالتحاق ببرنامج أطلقته الحكومة الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن الحكومة الأمريكية أطلقت برنامج الطالب القيادي للعام الدراسي 2023-2024، مؤكدة ان بامكان طلبة الاقليم التقديم لشغل مقاعد في البرنامج.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية اعلنت عن برنامج الطالب القائد (Student Leaders Program) للعام الدراسي 2023-2024، مشيراً إلى أن الوزارة تعلن لطلبة جامعات الاقليم ان بإمكانهم تقديم طلباتهم للحصول على مقاعد في هذا البرنامج.

واوضح البيان، ان هذا البرنامج دقيق للقيادة وبامكان طلبة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التقديم عليه ومدته عام واحد ويتكون من ثلاثة اجزاء، الجزء الاول يبدأ قبل فصل الصيف والثاني خلال فصل الصيف والجزء الثالث سيبدأ بعد فصل الصيف.

واشار البيان الى ان من بين الشروط التي يتوجب توافرها عند الطالب المتقدم أن يتراوح عمره مابين 20-24 عاما وان يكون من سكنة دول (العراق، الجزائر، البحرين، مصر، اسرائيل، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، قطر، سوريا، تونس، الضفة الغربية، غزة، اليمن).

ولفت البيان الى ان اخر موعد للتقديم هو 19 كانون الاول 2022.