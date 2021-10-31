التعليم الكوردستانية تتعهد بمعالجة مشاكل قبول الطلبة بالجامعات وتتوعد مطلقي الاتهامات

شفق نيوز/ تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاحد، بتقديم معالجات لمشاكل الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية.

وقال وزير التعليم ارام قادر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان اقليم كوردستان عبد السلام دولمري، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الذنب ليس ذنبي، وانما وضعنا خطة القبول وفق البيانات التي وصلت إلينا من الجامعات ومدى استيعابها للطلبة".

واضاف "إن استمر اي طرف في توجيه التهم الينا باننا السبب في حرمان الطلبة من القبول سوف نرفع دعوى قضائية ضدهم".

وتابع قادر، "اتمنى ان تدعمونا في المعالجات التي سوف نطرحها خلال اليومين القادمين زألّا تنتقدونا". من جهته قال دولمري، "سنعالج مشكلة الطلبة الذين لم يقبلوا في الكليات وكل الذين لديهم معدل 50 وحتى 99 فأن حقوق الجميع محفوظة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل امس السبت، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأخذ مطالب خريجي المرحلة 12 (السادس الإعدادي) بشأن قبولهم في الكليات، على محمل الجد.

وكان عدد من خريجي المرحلة 12 نظموا وقفات احتجاجية خلال الأيام الأربعة الماضية للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في الكليات والمعاهد.