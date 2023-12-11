التعليم العالي في كوردستان: لا مخاوف على العام الدراسي في جامعات الاقليم

شفق نيوز/ اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان ئارام محمد، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مخاوف تهدد التعليم الجامعي، مثمناً جهود الكوادر التعليمية.

وقال ئارام خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أنه "بجهد اساتذة وادارة الجامعات والمعاهد في عموم مناطق اقليم كوردستان نستطيع ان نقول انه لا توجد مخاوف على سير العملية الجامعية في كوردستان وما جرى من تأخير بدءاً العام الدراسي لم يؤثر على التقويم الدراسي لجامعات الإقليم".

وثمّن محمد عاليا "جهود الكوادر التعليمية ومجالس الجامعات والمعاهد والكوادر الإدارية لتفانيهم في تحمل المسؤولية الملقات على عاتقهم ، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل تواجه العملية التعليمية".

وعن مشكلة المنح الدراسية لطلبة الكليات والمعاهد أكد وزير التعليم العالي ان "الموضوع تم حله منذ شهر حزيران الماضي، وإذا لم يتم تسليم تلك المنح، فأن الخلل بالازمة المالية لدى وزارة المالية، وليس لدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".