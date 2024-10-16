التعليم العالي في اقليم كوردستان تعطل الدوام بالجامعات والكليات 3 ايام

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمية لمدة ثلاثة أيام في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والاهلية وذلك بالتزامن مع إجراء الاقتراع الخاص والعام لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه نظرا لانتخابات برلمان كوردستان في (20/ 10/ 2024)، ستكون الفترة من (19) ولغاية (21) من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي يوافق (السبت، الأحد، الأثنين) عطلة رسمية في جميع الجامعات الحكومية والاهلية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد الساعة الـ12 من صباح اليوم الأربعاء، دخلت مناطق ومدن اقليم كوردستان بالصمت الانتخابي بعد مرور 20 يوما على انطلاق الحملة الدعائية في تاريخ 25 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.