التعليم العالي الكورستانية تعلن عن تخفيضات في أجور الكليات والمعاهد الخاصة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استمرار اجراء تخفيضات على اجور الدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة، مبينة ان التخفيضات تتفاوت مابين 10-20%.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه جرى خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ارام محمد قادر مع جميع الجامعات الخاصة في الاقليم ان يستمر تخفيض اجور الدراسة في جميع الجامعات والمعاهد الخاصة، مطالبا اياهم ان يقدموا مستوى علميا عاليا وخدمات وفقا للمعايير الاكاديمية العالية وان يبذلوا جهودهم في الارتقاء في الاستثمار في تنمية نوعية التعليم والتدريب في جامعاتهم.

وتحدث وزير التعليم العالي عن خطة قبول الطلاب في الجامعات وتكافؤ الفرص للجميع وقال: لقد عملنا في الماضي على إجراء إصلاح عميق لنظام التعليم، وخاصة إعادة النظر في المناهج الدراسية في الجامعات الخاصة، مبينا ان الهدف هو ضمان حصول جميع الشباب في بلادنا على الفرصة لتحقيق أحلامهم في الداخل ومنع الهجرة الجماعية للمثقفين والموارد البشرية والذهاب إلى الخارج وإهدار رأس المال الوطني.

كما تحدث الوزير عن إنه هذا العام كما في السنوات السابقة تم تخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الخاصة بنسبة 10% إلى 20%، مستدركا أنه يتوجب على الجامعات الخاصة تقديم المزيد من المساعدة للطلاب الناجحين من خلال البرامج المتنوعة وليس لتتحول الرسوم الدراسية إلى عائق أمام تحقيق أحلامهم.