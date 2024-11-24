التعليم العالي الكوردستانية: ثلاثون زمالة دراسية لنيل الماجستير والدكتوراه في هنغاريا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن توفر 30 زمالة دراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في هنغاريا، داعية الطلبة والراغبين بالتقديم للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة بالقبول فيها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تعلن عن توفر زمالات دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه في هنغاريا للعام الدراسي (2025 – 2026)،.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا البلد اعلن عن 30 فرصة دراسية (10 للماجستير و20 للدكتوراه) للطلبة والمواطنين في اقليم كوردستان.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم الاطلاع على الشروط والتعليمات لزيارة هذا الرابط الخاص:

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