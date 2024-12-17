التعليم العالي الكوردستانية تمنح طلبة الخارج عطلة لـ16 يوماً برأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن منح عطلة أمدها 16 يوماً لرأس السنة الميلادية الجديدة لقسم من طلبة الجامعات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب قرب عطلة رأس السنة الجديدة ومراعاة لأوضاع الطلبة الذين يدرسون في خارج الإقليم، قرر وزير التعليم العالي السماح لطلبة الخارج بالعودة إلى الإقليم.

وأضاف البيان أن بإمكان الطلبة العودة إلى اقليم كوردستان وقضاء العطلة في مدنهم لمدة 16 يوماً اعتباراً من 20/12/2024 ولغاية 5/1/2025، لافتاً إلى أن تلك المدة تعد حضوراً لهم.

يشار إلى أن العديد من الموظفين في المؤسسات الحكومية بإقليم كوردستان يدرسون في جامعات خارج الإقليم لنيل شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، وهم لديهم تفرغ للدراسة ولا يجوز لهم مغادرة تلك الدول التي يدرسون فيها والعودة إلى الإقليم إلا أثناء العطل الرسمية المعتمدة في الإقليم.