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التعليم العالي الكوردستانية تقرر حضورية الموسم الدراسي المقبل في جامعاتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-18T17:27:17+0000
التعليم العالي الكوردستانية تقرر حضورية الموسم الدراسي المقبل في جامعاتها

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ان تكون الدراسة في الموسم المقبل حضوريا في جميع جامعاتها ومعاهدها، معلنة انها استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية داخل قاعات الدرس بشرط وحيد هو الا تسير الأوضاع الصحية بشكل سيء.

وكان إقليم كوردستان قرر تعليق الموسم الدراسي المنصرم حضورياً، واكتفى بنظام التعليم الالكتروني بسبب الإجراءات الوقائية التي رافقت جائحة كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اليوم اجتماعها المتمم السادس برئاسة رئيس مجلس الوزارة آرام محمد قادر وحضور وكيل الوزارة وجميع رؤساء الجامعات الحكومية والاهلية في الاقليم.

واشار البيان الى ان الاجتماع تطرق الى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة المشكلات المالية للجامعات وتلبية احتياجاتها.

واكد البيان ان الاجتماع تدارس طلب المفوضية العليا للانتخابات في العراق من اجل الاستفادة من الامكانات العلمية والبشرية للوزارة، مشيرا الى ان أنه تقرر ان تقوم جامعات الاقليم بتهيئة قائمة بالاساتذة المتمكنين واصحاب الخبرة ليكون لهم دور كمشرفين على المراكز الانتخابية.

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