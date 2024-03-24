التعليم العالي الكوردستانية تعلن عن زمالات لنيل شهادات الماجستير من كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن وجود زمالات دراسية للحصول على شهادة الماجستير لموظفي ومدرسي الوزارة ومؤسسات حكومة الإقليم في عدة مجالات من جامعات كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تعلم موظفي ومدرسي الوزارة وجميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان أن كوريا الجنوبية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط ومركز كوريا الجنوبية لأبحاث التنمية الدولية (مدرسة KDI)، تعلن عن مجموعة من الزمالات الدراسية للحصول على شهادة الماجستير في مجالات، السياسة العامة، وسياسة التنمية، والإدارة العامة، والملكية الفكرية، وسياسة التنمية، في جامعات كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان أن على كل من يستوفي المتطلبات ويهتم بالدراسة في جامعات كوريا الجنوبية، وفي ضوء الملاحظات الآتية، يمكن تقديم الطلبات إلى مصدر المنحة من خلال الرابط المرافق:

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000

وبينت أن الشروط المطلوبة:

• يجب أن يكون المتقدمون موظفين أو معلمين في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان.

• يجب أن يكون لدى المتقدمين سنتين على الأقل من الخدمة منذ حصولهم على الشهادة الأخيرة.

• يجب ألا يقل درجة المتقدمين في البكالوريوس عن 65%.

• يختلف مستوى إتقان اللغة المطلوب من برنامج لآخر، لذا يرجى قراءة كافة تفاصيل البرنامج الذي تقدم له قبل التقديم.

• يجب على المتقدمين التقديم لبرنامج الماجستير في نفس مجال اختصاصه، أي تكون شهادة البكالوريوس والماجستير في المجال نفسه.

• سيتم منح المرشحين الناجحين فقط إجازة دراسية من قبل الوزارة، أي براتب أسمي والمخصصات الثابتة.

ملاحظة:

- أي شخص لا يستوفي المتطلبات والإرشادات لن يمنح إجازة الدراسة.

- في حال وجود أي استفسار أو طلب معلومات أكثر قم بزيارة موقع الزمالات.

- تختلف آخر مواعيد التقديم وشروط اللغة من جامعة لأخرى، أو من برنامج لآخر، يرجى مراجعة المتطلبات والإرشادات بعناية قبل التقديم.

- بعد الحصول على هذه المنحة يرجى زيارة الرابط التالي لفتح الملف:

https://scholarship.digital.gov.krd/#/login