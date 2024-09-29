التعليم العالي الكوردستانية تعلن عن زمالات دراسية للماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وجود زمالات دراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية مخصصة للموظفين والمدرسين مقدمة من مؤسسة اكاديمية الطلبة الكوريين (The Academic of Korean Studies) للسنة الدراسية 2025.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة والرغبة في الدراسة في كوريا الجنوبية بإمكانهم تقديم طلباتهم عن طريق رابط خاص لمصدر الزمالات مع الاخذ بنظر الاعتبار لعدد من الملاحظات.

وأشار بيان الوزارة الى العمل يتم على شهادتي الماجستير والدكتوراه فقط وفق الشروط والمطالب الخاصة والتي تتضمن انه يجب ان يكون صاحب الطلب من سكنة اقليم كوردستان وان يكون اما موظفا أو مدرسا (استاذا) في المؤسسات التابعة لحكومة الإقليم وله من الخدمة سنتين على الأقل بعد الحصول على آخر شهادة دراسية، مستدركا أنه بالنسبة لخريجي برامج القدرات يجب أن يكون لديهم خدمة لاتقل عن خمس سنوات.

كما اشترط البيان أن يكون المتقدم حاصلا على معدل لا يقل عن 65% في البكالوريوس ليكون بالامكان تقديمه الى الماجستير وألا يقل معدله عن 70% لشهادة الدكتوراه، لافتا الى ان مستوى إتقان اللغة المطلوب يختلف من برنامج لآخر، لذا يتوجب قراءة كافة تفاصيل البرنامج الذي يتقدم إليه قبل التقديم.

كما اشترط البيان ان على المتقدمين التقديم لبرنامج الماجستير في نفس مجال الدراسة. أي أن درجة البكالوريوس والماجستير يجب أن تكون في نفس المجال، وبالنسبة للدكتوراه يجب أن يكون الماجستير والدكتوراه في نفس المجال ايضا.

واضاف البيان انه إذا كان المرشح الناجح موظفا، فسيتم منحه إجازة دراسة فقط من قبل الوزارة المختصة، أي براتب اسمي ومخصصات ثابتة، منوها إلى أنه سيتم دعم المرشح الناجح مالياً من قبل إحدى المؤسسات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمنحة الدراسية. وسيتم التقديم مباشرة من خلال الموقع الرئيسي للمنحة.