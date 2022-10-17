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التعليم العالي الكوردستانية تعلن عن توفر 50 مقعدا للحصول على شهادة الدكتوراه في بريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-17T18:33:44+0000
التعليم العالي الكوردستانية تعلن عن توفر 50 مقعدا للحصول على شهادة الدكتوراه في بريطانيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن توفر 50 مقعدا دراسيا للحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة إمبريال كوليدج لندن-المملكة المتحدة (Imperial College London-UK) للسنة الاكاديمية 2023-2024 بعنوان (Presidential Funded PhD Scholarships). 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز انها تدعو جميع الأساتذة الذين يتوفرون على الشروط الخاصة بالحصول على المقاعد التقديم عن طريق الرابط الآتي: https://WWW.Scholarshipsads..com/fully-funded-phd

واوضح البيان ان ان الشروط الواجب توفرها لدى المتقدم للحصول على المقاعد تتضمن وجوب حملهم شهادة الماجستير وان يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد الحصول على الماجستير ماعدا الذين حصلوا عليها في إطار برنامج إدارة الجودة الذين يتوجب عليهم الالتزام بالعقد الذي كانوا قد وقعوا عليه. 

تضمنت الشروط أن مستوى اتقان اللغة المطلوبة مختلفة من برنامج لآخر لذا يتوجب قبل التقديم قراءة  جميع تفاصيل البرنامج الذي يقدم عليه طالب الحصول على المقعد. 

كما تضمنت الشروط أن يكون التقديم على الشهادة في نفس مجال دراسة المتقدم حين حصوله على الماجستير اي ان يكون الماجستير والدكتوراه في المجال نفسه. 

وأشار البيان إلى أن المرشح الذي ينجح في الحصول على المقعد الدراسي يحصل على راتبه الاسمي والمخصصات الثابتة فقط من قبل الوزارة. 

وأضاف ان الجامعة ستقوم بدعم المرشح الناجح ماليا.

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