التعليم العالي الكوردستانية تعلن توفر 30 مقعداً دراسياً للماجستير والدكتوراه في هنغاريا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن توفر مقاعد دراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في هنغاريا، مبينة ان عشرة مقاعد للحصول على الماجستير و20 مقعداً للدكتوراه.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان من يرغب بالحصول على شهادة الماجستير يجب ان يكون من سكنة اقليم كوردستان واذا كان من الموظفين او المدرسين في مؤسسات حكومة الاقليم يجب ان يكون قد انهى على الاقل سنتين في الخدمة بعد الحصول على اخر شهادة.

واشارت الى انه بالنسبة لغير الموظفين في مؤسسات حكومة الاقليم يتوجب عليهم تقديم كفالة بمبلغ 50 مليون دينار للوزارة حين طلب وثائق قبوله.

وأضافت ان الدراسة للحصول على هذه الشهادة تكون باللغة الانكليزية ويتوجب على المتقدم ان يكون بالمستوى (IELTS5) او ما يساويه عند اجراء الامتحانات القياسية للغة والمتكونة من (TOFLS IBT) وفق جدول مرفق.

وبينت الوزارة ان المتقدم للحصول على شهادة الدكتوراه يجب ان يكون من سكنة اقليم كوردستان واذا كان من الموظفين او المدرسين في مؤسسات حكومة الاقليم يجب ان يكون قد انهى على الاقل سنتين في الخدمة بعد الحصول على اخر شهادة.

وتابعت انه بالنسبة الاشخاص غير الموظفين في مؤسسات حكومة الاقليم يتوجب عليهم تقديم كفالة بمبلغ 75 مليون دينار للوزارة حين طلب وثائق قبوله.

ونوهت الى ان المتخرجين من برامج بناء القدرات يتوجب عليهم الالتزام بالإتفاق الذي سبق وان امضوه مع الوزارة.

واوضحت الوزارة ان الدراسة للحصول على هذه الشهادة تكون باللغة الانجليزية ويتوجب على المتقدم ان يكون بالمستوى (IELTS5) او ما يساويه عند اجراء الامتحانات القياسية للغة والمتكونة من (TOFLS IBT) وفق جدول مرفق.

واكدت ان التقديم سيكون حصرا عن طريق الموقع الرئيس للزمالات الهنغارية، وبعد اعلان النتائج الاولية ستختار الوزارة المقبولين استنادا الى التعليمات رقم 5 لسنة 2021 لاختيار المرشحين الناجحين.