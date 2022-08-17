التعليم العالي الكوردستانية تعلن تحويل نظام عملها الى إلكتروني بشكل كامل 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انها تمكنت من تحويل نظام عملها الى الكتروني بشكل كامل.

وقال مدير عام ديوان الوزارة توانا نجف لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع بدأ منذ عام 2017، وتمكنا هذا العام من الانتهاء منه وانجازه بشكل كامل".

وأضاف نجف ان "هذا المشروع يحول عمل الوزارة إلى إلكتروني الأمر الذي يساعد المواطنين في انجاز معاملاتهم بشكل أسهل عن طريق النظام المتبع في التطبيق الذي يمكن استخدامه على الهواتف من نظامي اي او اس واندرويد".

وتابع ان "الوزارة ستحاول خلال المرحلة المقبلة تطوير هذا النظام ليكون شاملا اكثر ويسهل عمل الوزارة بشكل أفضل ".