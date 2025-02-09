التعليم العالي الكوردستانية تعفي ذوي معاقي البيشمركة من رسوم الدراسة

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إعفاء ذوي جرحى الحرب من قوات البيشمركة من رسوم الدراسة في نظامي التعليم الموازي والمسائي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً للقرار المرقم 2889 والذي صدر اليوم بتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، فإن هذا الإعفاء يستند إلى المادة السابعة، الفقرة الرابعة، من قانون رعاية المعاقين من جرحى الحرب من البيشمركة رقم 34 لسنة 2007، والتي تنص على حق أزواج وأبناء هؤلاء البيشمركة في التعليم المجاني".

وأضافت أنه "بموجب هذا القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعفاء الطلبة من هذه الرسوم، على أن يقدم المستفيدون الوثائق الرسمية المطلوبة لإثبات أحقيتهم بهذا الامتياز".