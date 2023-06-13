التعليم العالي الكوردستانية ترسل كود تعيين الخريجين الاوائل الى جامعاتهم

2023-06-13T13:30:01.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ارسال "كود" تعيين عدة فئات إلى جامعاتهم .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم ارسال قوائم اسماء الخريجين الاوائل و حاملي الشهادات العليا و خريجي الاقسام الطبية من ساكني المحافظات خارج الاقليم الى وزارة التعليم العالي الاتحادية، تم اصدار كود التعيين QR الخاص بهم ".

واضاف ان " الوزارة وبعد اصدار كود التعيين للخريجين الاوائل والبالغ عددهم 1853 شخصا و حاملي الشهادات العليا والبالغ عددهم 222 شخصا ، قامت بإرسالها الى الجامعات التي تخرجوا منها في اقليم كوردستان".

ودعت الوزارة هذه الفئات الى مراجعة جامعاتهم في اقليم كوردستان لتسم "كود" التعيين الخاص بهم.

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