التعليم العالي الكوردستانية ترسل كود تعيين الخريجين الاوائل الى جامعاتهم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ارسال "كود" تعيين عدة فئات إلى جامعاتهم .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم ارسال قوائم اسماء الخريجين الاوائل و حاملي الشهادات العليا و خريجي الاقسام الطبية من ساكني المحافظات خارج الاقليم الى وزارة التعليم العالي الاتحادية، تم اصدار كود التعيين QR الخاص بهم ".

واضاف ان " الوزارة وبعد اصدار كود التعيين للخريجين الاوائل والبالغ عددهم 1853 شخصا و حاملي الشهادات العليا والبالغ عددهم 222 شخصا ، قامت بإرسالها الى الجامعات التي تخرجوا منها في اقليم كوردستان".

ودعت الوزارة هذه الفئات الى مراجعة جامعاتهم في اقليم كوردستان لتسم "كود" التعيين الخاص بهم.