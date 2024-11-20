التعداد باربيل والسليمانية .. تعاون شعبي والتزام بالحظر يصحبها مخاوف من التلاعب بالنتائج (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظتي اربيل والسليمانية بإقليم كوردستان، منذ صباح اليوم الأربعاء، عملية تحديث وتدقيق البيانات الشخصية للسكان في محافظة السليمانية ضمن عملية التعداد العام للسكان في العراق كافة.

وفي هذا الصدد قال اوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في اربيل عاصمة الاقليم خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه لغاية الان تم تسجيل 97 بالمئة من السكان في اربيل بالتعداد السكاني، واصفا ذلك بأنه "عمل مهم للغاية".

وأضاف أن عملية التعداد اي مشكلة وهي تسير بشكل جيد، لافتا الى أن فرض حظر التجوال الهدف منه انجاح عملية التعداد من دون اتخاذ اية اجراءات عقابية ضد السكان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان 10 الاف فريق منتشرين في عموم محافظة اربيل لاجراء التعداد السكاني.

واضاف ان العملية تسير بانسيابية دون مشاكل لغاية الان.

وحول حظر التجوال أضاف مراسل الوكالة أن قرار الحظر محدود حيث أن الحركة خفيفة في عموم شوارع المدينة .

من جهته قال نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان الذي تحدث لوكالة شفق نيوز ان ، العملية تمت بشفافية عالية والتزام كبير من المواطنين والعدادين، حيث لم تسجل أي مشاكل تقنية أو فنية حتى اللحظة.

و أكد نائب المحافظ أن السلطات الأمنية بدأت تطبيق حظر التجوال منذ الليلة الماضية لضمان سلاسة تنفيذ العملية، حيث مُنعت حركة المواطنين باستثناء الحالات الإنسانية الضرورية، كما تم السماح للموظفين في الدوائر الصحية والخدمية بالوصول إلى مقرات عملهم لتقديم الخدمات الأساسية.

وفي إطار توفير الرعاية الصحية خلال فترة الإحصاء، أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، أن المستشفيات والمراكز الصحية ستعمل على مدار الساعة.

وشددت المديرية في بيان رسمي على استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ صحي عبر مركز الطوارئ المخصص برقم (122).

وعلى صعيد مواز قال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أن حكومة الإقليم طالبت بأن تكون هناك نسخة من بيانات الإحصاء في أربيل، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من بغداد.

وأضاف عمر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن الإقليم يعوّل على زيادة عدد سكانه الرسمي خلال الإحصاء الحالي لتحسين حصته من الموازنة العامة.

واعرب عمر عن توقعاته بعدم حدوث تغيير كبير بسبب الزيادة المتوقعة في أعداد المواطنين في محافظات الوسط والجنوب ، كما أبدى قلقه من احتمالية التلاعب بالنتائج.

وأكد أن وجود أكثر من 700 ألف نازح في الإقليم قد ينعكس إيجابًا على حصة الإقليم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد، انتهاء المرحلة الأولى والثانية من التعداد العام للسكان بنجاح في مناطق ومدن الاقليم، مشيرا أن المشاكل التي تواجه التعداد قليلة جدا مقارنة بحجم العملية الكبير.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية التعداد السكاني "مهمة جدا" لأنها تحدد نسمة السكان، و تساعد في تحديد نسبة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد بشكل عادل، مؤكدا أن هذه العملية توفر بيانات "دقيقة جدا" حول عدد السكان.

وأضاف أن حظر التجوال بدأ في الساعة 12:00 صباحا، و يستمر لغاية يوم غد في الساعة 12:00 صباحا، حيث انه سيكون محدودا وليس كما كان في أيام تفشي ظهور وباء كورونا.

من جهته قال رئيس هيئة الإحصاء في اقليم كوردستان سيروان محمد خلال المؤتمر نفسه، إنه "لغاية الآن تم إنجاز 90 بالمائة من التعداد السكاني في مناطق ومدن الإقليم"، مضيفا أن "الجهود متواصلة لتسجيل جميع السكان في الإقليم".

وأكد أن هذه هي المرة الأول التي تقوم بها حكومة اقليم كوردستان بإدارة التعداد العام للسكان، مشيرا الى ان اي خلل فني يحدث نحاول معالجته خلال اليومين.

وتابع محمد القول، إن وزارة التخطيط الاتحادية ستزود كوردستان بنسخة من النتائج النهائية للتعداد بما يخص محافظات الاقليم.