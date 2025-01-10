التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر مباحثات محافظ أربيل مع وفد تركي

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الجمعة، مع وفد تجاري تركي رفيع المستوى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين أربيل وتركيا.

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خوشناو، وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گيلان حاجي سعيد، استقبل في ديوان المحافظة، وفداً رفيع المستوى من اتحاد مصدري شرق الأناضول برئاسة رئيس الاتحاد والقناصل التجاريين في القنصلية التركية بأربيل، أدهم تانريفر".

وأضاف البيان، أن "اللقاء سلط الضوء على العلاقات بين غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد مصدري شرق الأناضول، كما تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان وتركيا، فضلاً عن أهمية العمل المشترك ومناقشة الوضع الاقتصادي وكيفية تعزيز الحركة والوضع التجاري وتطوير الصناعة والاستثمار بين الجانبين".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة إنعاش النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي وتوفير احتياجات المواطنين وأسواق الإقليم بجودة عالية ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاريع قطاعي التجارة والصناعة".

من جانبه، أكد محافظ أربيل، وفقاً للبيان، أن "العلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا في مستوى جيد وأن هدف حكومة إقليم كوردستان هو تطوير التجارة وقطاع السياحة والصناعة مع الدول"، مضيفاً أن "أبواب الإقليم مفتوحة دائماً لأي مشروع تجاري، صناعي، سياحي، زراعي، والمحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساعدة في إطار القوانين والتعليمات السارية".

وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، يوم أمس الأول الأربعاء، أن وفداً تجارياً تركياً ممثلاً عن اتحاد المصدرين لمنطقة شرق ووسط الأناضول ومنظمة النقل الدولية "UN-D"، زار المحافظة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين العراق وتركيا.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو 13 مليار دولار في العام 2024 ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة في العام 2025.